Дубай. Павлюченкова и Янкович потерпели поражение на старте парных соревнований

Встреча продлилась 1 час 13 минут. Павлюченкова и Янкович трижды брали подачу оппоненток и допустили две двойные ошибки. Андрея и Мария-Хосе реализовали пять брейк-пойнтов, совершили один эйс и одну двойную ошибку.

В 1/8 финала соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде Мартинес-Санчес и Клепач сыграют с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.