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https://sport.mail.ru/news/tennis/28836040/
20 февраля 2017, 14:19 | Теннис | GoTennis.ru

Дубай. Павлюченкова и Янкович потерпели поражение на старте парных соревнований

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и сербка Елена Янкович не смогли преодолеть барьер первого раунда парного турнира в Дубае, уступив словенке Андрее Клепач и испанке Марии-Хосе Мартинес-Санчес, — 4/6, 4/6.

Встреча продлилась 1 час 13 минут. Павлюченкова и Янкович трижды брали подачу оппоненток и допустили две двойные ошибки. Андрея и Мария-Хосе реализовали пять брейк-пойнтов, совершили один эйс и одну двойную ошибку.

В 1/8 финала соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде Мартинес-Санчес и Клепач сыграют с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.
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