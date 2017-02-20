Дубай. Павлюченкова и Янкович потерпели поражение на старте парных соревнований
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и сербка Елена Янкович не смогли преодолеть барьер первого раунда парного турнира в Дубае, уступив словенке Андрее Клепач и испанке
Марии-Хосе Мартинес-Санчес, — 4/6, 4/6.
Встреча продлилась 1 час 13 минут. Павлюченкова и Янкович трижды брали подачу оппоненток и допустили две двойные ошибки. Андрея и
В 1/8 финала соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде
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