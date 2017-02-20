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20 февраля 2017, 13:07 | Теннис | Sports.kz

Шведова потеряла четыре строки рейтинга WTA

Выпущен обновленный еженедельный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации, сообщает Sports.kz.

Первую тройку лучших теннисисток мира в одиночном разряда продолжают составлять американка Серена Уильямс, немка Анжелик Кербер и Каролина Плишкова из Чехии.

Казахстанка Юлия Путинцева сохранила за собой 27-ю строчку, а другая наша теннисистка в ТОП-100 Ярослава Шведова сместилась с 45-го места на 49-е.

В парном разряде Шведова осталась на 11-й позиции.

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