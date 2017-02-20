Белорусские теннисистки улучшили позиции в мировом рейтинге

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Виктория Азаренко, которая не играет в турнирах с мая прошлого года, поднялась с 19-й на 18-ю позицию. В декабре 2016 года Виктория родила сына и недавно приступила к тренировкам. Лучшая белорусская теннисистка намерена вернуться на турниры под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) на открытом чемпионате США, который стартует 28 августа в Нью-Йорке.

Александра Саснович, занимавшая 127-е место, поднялась на 123-е, Арина Соболенко с 143-го места переместилась на 140-е, Ольга Говорцова находится на 173-й позиции, Вера Лапко — на 296-й. На этой неделе Арина Соболенко впервые сыграет в основной сетке на турнирах под эгидой WTA, преодолев квалификационный этап соревнований в Дубае. Сегодня ее соперницей будет украинская теннисистка Екатерина Бондаренко, занимающая 78-е место в мировом рейтинге. Александра Саснович пытается преодолеть квалификационный барьер на турнире в Будапеште. В стартовом поединке белоруска обыграла представительницу Казахстана Галину Воскобоеву, которая находится на 258-м месте в мировом рейтинге.

В топ-10 рейтинга WTA изменений не произошло:

1. Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2. Ангелика Кербер (Германия) — 7115,

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4. Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5. Доминика Цибулкова (Словакия) — 5150,

6. Агнешка Радваньска (Польша) — 4915,

7. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,

8. Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9. Мэдисон Киз (США) — 3897,

10. Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.

В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лишь одна перестановка — бельгиец Давид Гоффин заменил на 10-й позиции француза Гаэля Монфиса.

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,

2. Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3. Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695,

4. Милош Раонич (Канада) — 4930,

5. Кеи Нишикори (Япония) — 4730,

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 4115,

7. Марин Чилич (Хорватия) — 3410,

8. Доминик Тим (Австрия) — 3375,

9. Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,

10 Давид Гоффин (Бельгия) — 3245.

Из белорусских теннисистов лучшее место в одиночном рейтинге у Владимира Игнатика, который занимает 159-ю строку. В парном рейтинге ветеран Максим Мирный находится на 23-й позиции.