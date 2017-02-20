Белорусские теннисистки улучшили позиции в мировом рейтинге
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки улучшили свои позиции в обновленном мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Виктория Азаренко, которая не играет в турнирах с мая прошлого года, поднялась с 19-й на 18-ю позицию. В декабре 2016 года Виктория родила сына и недавно приступила к тренировкам. Лучшая белорусская теннисистка намерена вернуться на турниры под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) на открытом чемпионате США, который стартует 28 августа в
Александра Саснович, занимавшая 127-е место, поднялась на 123-е, Арина Соболенко с 143-го места переместилась на 140-е, Ольга Говорцова находится на 173-й позиции, Вера Лапко — на 296-й. На этой неделе Арина Соболенко впервые сыграет в основной сетке на турнирах под эгидой WTA, преодолев квалификационный этап соревнований в Дубае. Сегодня ее соперницей будет украинская теннисистка Екатерина Бондаренко, занимающая 78-е место в мировом рейтинге. Александра Саснович пытается преодолеть квалификационный барьер на турнире в Будапеште. В стартовом поединке белоруска обыграла представительницу Казахстана Галину Воскобоеву, которая находится на 258-м месте в мировом рейтинге.
В топ-10 рейтинга WTA изменений не произошло:
1. Серена Уильямс (США) — 7780 очков,
2. Ангелика Кербер (Германия) — 7115,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,
4. Симона Халеп (Румыния) — 5172,
5. Доминика Цибулкова (Словакия) — 5150,
6. Агнешка Радваньска (Польша) — 4915,
7. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,
8. Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,
9. Мэдисон Киз (США) — 3897,
10. Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.
В первой десятке рейтинга Ассоциации
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,
2. Новак Джокович (Сербия) — 9825,
3. Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695,
4. Милош Раонич (Канада) — 4930,
5. Кеи Нишикори (Япония) — 4730,
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 4115,
7. Марин Чилич (Хорватия) — 3410,
8. Доминик Тим (Австрия) — 3375,
9. Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,
10 Давид Гоффин (Бельгия) — 3245.
Из белорусских теннисистов лучшее место в одиночном рейтинге у Владимира Игнатика, который занимает 159-ю строку. В парном рейтинге ветеран Максим Мирный находится на 23-й позиции.
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