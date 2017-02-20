Рейтинг ATP. Давид Гоффин вошёл в Топ-10

В Топ-20 рейтинга ATP свои позиции смогли улучшить француз Жо-Вилфрид Цонга, который выиграл турнир в Роттердаме, и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Что касается россиян, то Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и Константин Кравчук опустились на семь, четыре и десять строчек соответственно.

Рейтинг ATP. Версия от 20 февраля 2017 года.

1. (1) Энди Маррей (Великобритания) — 11.540 очков.

2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 9.825.

3. (3) Стэн Вавринка (Швейцария) — 5.695.

4. (4) Милош Раонич (Канада) — 4.930.

5. (5) Кеи Нишикори (Япония) — 4.730.

6. (6) Рафаэль Надаль (Испания) — 4.115.

7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 3.410.