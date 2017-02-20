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https://sport.mail.ru/news/tennis/28834035/
20 февраля 2017, 12:20 | Теннис | GoTennis.ru

Рейтинг ATP. Давид Гоффин вошёл в Топ-10

По итогам минувшей недели тройка лидеров рейтинга ATP осталась неизменной. Лидером является британец Энди Маррей, второе место занимает серб Новак Джокович, за ним следует швейцарец Стэн Вавринка. Также в Топ-10 вошёл бельгиец Давид Гоффин.

В Топ-20 рейтинга ATP свои позиции смогли улучшить француз Жо-Вилфрид Цонга, который выиграл турнир в Роттердаме, и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Что касается россиян, то Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и Константин Кравчук опустились на семь, четыре и десять строчек соответственно.

Рейтинг ATP. Версия от 20 февраля 2017 года.

1. (1) Энди Маррей (Великобритания) — 11.540 очков.

2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 9.825.

3. (3) Стэн Вавринка (Швейцария) — 5.695.

4. (4) Милош Раонич (Канада) — 4.930.

5. (5) Кеи Нишикори (Япония) — 4.730.

6. (6) Рафаэль Надаль (Испания) — 4.115.

7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 3.410.
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