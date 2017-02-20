Рейтинг ATP. Давид Гоффин вошёл в Топ-10
По итогам минувшей недели тройка лидеров рейтинга ATP осталась неизменной. Лидером является британец Энди Маррей, второе место занимает серб Новак Джокович, за ним следует швейцарец Стэн Вавринка. Также в Топ-10 вошёл бельгиец Давид Гоффин.
В Топ-20 рейтинга ATP свои позиции смогли улучшить француз
Что касается россиян, то Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и Константин Кравчук опустились на семь, четыре и десять строчек соответственно.
Рейтинг ATP. Версия от 20 февраля 2017 года.
1. (1) Энди Маррей (Великобритания) — 11.540 очков.
2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 9.825.
3. (3) Стэн Вавринка (Швейцария) — 5.695.
4. (4) Милош Раонич (Канада) — 4.930.
5. (5) Кеи Нишикори (Япония) — 4.730.
6. (6) Рафаэль Надаль (Испания) — 4.115.
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 3.410.
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