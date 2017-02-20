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https://sport.mail.ru/news/tennis/28832714/
20 февраля 2017, 10:18 | Теннис | GoTennis.ru

Рейтинг WTA. Анастасия Павлюченкова поднялась на 22-ю строчку

По результатам минувшей недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Американка Серена Уильямс сохраняет лидерство, за ней следуют немка Анжелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.

В Топ-20 свои позиции улучшили датчанка Каролин Возняцки и австралийка Саманта Стосур, которые поднялись на 15-ю и 19-ю строчку соответственно.

Что касается россиянок, то подняться в рейтинге удалось Анастасии Павлюченковой, Евгении Родиной, Наталье Вихлянцевой и Ирине Хромачёвой.

Рейтинг WTA. Версия от 20 февраля 2017 года.

1. (1) Серена Уильямс (США) — 7.780 очков.

2. (2) Анжелик Кербер (Германия) — 7.115.

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 5.640.

4. (4) Симона Халеп (Румыния) — 5.172.

5. (5) Доминика Цибулкова (Словакия) — 5.150.
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