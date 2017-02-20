Рейтинг WTA. Анастасия Павлюченкова поднялась на 22-ю строчку
По результатам минувшей недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Американка Серена Уильямс сохраняет лидерство, за ней следуют немка Анжелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.
В Топ-20 свои позиции улучшили датчанка Каролин Возняцки и австралийка Саманта Стосур, которые поднялись на 15-ю и 19-ю строчку соответственно.
Что касается россиянок, то подняться в рейтинге удалось Анастасии Павлюченковой, Евгении Родиной, Наталье Вихлянцевой и Ирине Хромачёвой.
Рейтинг WTA. Версия от 20 февраля 2017 года.
1. (1) Серена Уильямс (США) — 7.780 очков.
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) — 7.115.
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 5.640.
4. (4) Симона Халеп (Румыния) — 5.172.
5. (5) Доминика Цибулкова (Словакия) — 5.150.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter