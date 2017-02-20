Американец Бейкер и хорват Мектич победили на теннисном турнире в Мемфисе в парах

В финале американо-хорватский дуэт со счетом 6:3, 6:4 одолел пару Райан Харрисон/Стив Джонсон (США). Соперники провели на корте чуть больше одного часа.

Ранее в воскресенье Харрисон стал победителем турнира в Мемфисе в одиночном разряде.

Для 31-летнего Бейкера и 28-летнего Мектича этот титул стал первым в карьере на турнирах ATP в парном разряде.