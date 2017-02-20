Американец Бейкер и хорват Мектич победили на теннисном турнире в Мемфисе в парах
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Американец Брайан Бейкер и хорват Никола Мектич выиграли теннисный турнир в Мемфисе (США) в парном разряде, призовой фонд которого составляет почти 650 тысяч долларов.
В финале
Ранее в воскресенье Харрисон стал победителем турнира в Мемфисе в одиночном разряде.
Для 31-летнего Бейкера и 28-летнего Мектича этот титул стал первым в карьере на турнирах ATP в парном разряде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter