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https://sport.mail.ru/news/tennis/28831968/
20 февраля 2017, 9:27 | Теннис | Р-Спорт

Американец Бейкер и хорват Мектич победили на теннисном турнире в Мемфисе в парах

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Американец Брайан Бейкер и хорват Никола Мектич выиграли теннисный турнир в Мемфисе (США) в парном разряде, призовой фонд которого составляет почти 650 тысяч долларов.

В финале американо-хорватский дуэт со счетом 6:3, 6:4 одолел пару Райан Харрисон/Стив Джонсон (США). Соперники провели на корте чуть больше одного часа.

Ранее в воскресенье Харрисон стал победителем турнира в Мемфисе в одиночном разряде.

Для 31-летнего Бейкера и 28-летнего Мектича этот титул стал первым в карьере на турнирах ATP в парном разряде.
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