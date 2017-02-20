Американец Райан Харрисон выиграл первый в карьере турнир ATP, победив в Мемфисе

В финале американский теннисист со счетом 6:1, 6:4 переиграл Николоза Басилашвили из Грузии. Поединок продолжался 1 час 17 минут. Харрисон сделал 9 эйсов против одного у соперника и реализовал три брейк-пойнта из семи. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.

Для 24-летнего Харрисона этот титул стал первым в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.