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20 февраля 2017, 9:26 | Теннис | Р-Спорт

Американец Райан Харрисон выиграл первый в карьере турнир ATP, победив в Мемфисе

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Американец Райан Харрисон стал победителем теннисного турнира в Мемфисе (США), призовой фонд которого составляет почти 650 тысяч долларов.

В финале американский теннисист со счетом 6:1, 6:4 переиграл Николоза Басилашвили из Грузии. Поединок продолжался 1 час 17 минут. Харрисон сделал 9 эйсов против одного у соперника и реализовал три брейк-пойнта из семи. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.

Для 24-летнего Харрисона этот титул стал первым в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
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