Россиянка Павлюченкова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Светлана Кузнецова (8-е место в рейтинге), Елена Веснина (23), Дарья Касаткина (32) и Екатерина Макарова (37) сохранили свои позиции. Евгения Родина (82) и Ирина Хромачева (92) улучшили положение в рейтинге на одну позицию, Наталья Вихлянцева (85) — на две.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 20 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 7115.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172.

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5150.

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897.

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705….

16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2455….

22 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1995….

32 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1495….

37 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….

82 (83). Евгения Родина (Россия) — 756….

85 (87). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748….

92 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 680.