Россиянка Павлюченкова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 23-го на 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации.
Светлана Кузнецова (8-е место в рейтинге), Елена Веснина (23), Дарья Касаткина (32) и Екатерина Макарова (37) сохранили свои позиции. Евгения Родина (82) и Ирина Хромачева (92) улучшили положение в рейтинге на одну позицию, Наталья Вихлянцева (85) — на две.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 20 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.
2 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 7115.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5150.
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.
9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897.
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705….
16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2455….
22 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1995….
32 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1495….
37 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….
82 (83). Евгения Родина (Россия) — 756….
85 (87). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748….
92 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 680.
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