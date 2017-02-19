Додиг и Гранольерс стали победителями турнира в Роттердаме в парном разряде
Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс стали победителями теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро, в парном разряде.
В воскресном финале Додиг и Гранольерс нанесли поражение голландцам Уэсли Колхофу и Матве Мидделкопу — 7:6 (7:5), 6:3. На корте соперники провели 1 час 13 минут.
Для 32-летнего Додига трофей стал седьмым в карьере в парном разряде, 30-летний Гранольерс завоевал свой 14-й титул ATP в парах.
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