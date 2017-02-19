Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28827775/
19 февраля 2017, 18:00 | Теннис | Р-Спорт

Додиг и Гранольерс стали победителями турнира в Роттердаме в парном разряде

Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс стали победителями теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро, в парном разряде.

В воскресном финале Додиг и Гранольерс нанесли поражение голландцам Уэсли Колхофу и Матве Мидделкопу — 7:6 (7:5), 6:3. На корте соперники провели 1 час 13 минут.

Для 32-летнего Додига трофей стал седьмым в карьере в парном разряде, 30-летний Гранольерс завоевал свой 14-й титул ATP в парах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями