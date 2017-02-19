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https://sport.mail.ru/news/tennis/28827220/
19 февраля 2017, 17:04 | Теннис | Спорт-Экспресс

Дзаламидзе и Кудерметова проиграли на турнире в Дубае в парном разряде

Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова потерпели поражение в первом круге турнира в Дубае.

Российская пара в двух сетах проиграла Кики Бертенс (Голландия) и Юханне Ларссон (Швеция).

Дубай (ОАЭ).

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships.

Призовой фонд 2 365 250 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

Первый круг.

Бертенс/Ларссон (Голландия/Швеция) — ДЗАЛАМИДЗЕ/КУДЕРМЕТОВА (Россия) — 7:6 (9:7), 6:3.
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