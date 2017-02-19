Дзаламидзе и Кудерметова проиграли на турнире в Дубае в парном разряде
Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова потерпели поражение в первом круге турнира в Дубае.
Российская пара в двух сетах проиграла Кики Бертенс (Голландия) и Юханне Ларссон (Швеция).
Дубай (ОАЭ).
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships.
Призовой фонд 2 365 250 долларов.
Открытые корты, хард.
Парный разряд.
Первый круг.
Бертенс/Ларссон (Голландия/Швеция) — ДЗАЛАМИДЗЕ/КУДЕРМЕТОВА (Россия) — 7:6 (9:7), 6:3.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter