Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал квалификации турнира в Марселе
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финальный раунд квалификации турнира во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 620 тысяч евро.
В первом отборочном раунде Рублев переиграл чеха Яна Сатрала со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
За выход в основную сетку соревнований Рублев поспорит с испанцем Альбертом Монтаньесом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter