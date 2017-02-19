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https://sport.mail.ru/news/tennis/28826679/
19 февраля 2017, 14:11 | Теннис | Р-Спорт

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал квалификации турнира в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финальный раунд квалификации турнира во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 620 тысяч евро.

В первом отборочном раунде Рублев переиграл чеха Яна Сатрала со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

За выход в основную сетку соревнований Рублев поспорит с испанцем Альбертом Монтаньесом.
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