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19 февраля 2017, 14:24 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко сыграет с Екатериной Бондаренко на старте турнира в Дубае

19 февраля. Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с украинкой Екатериной Бондаренко в первом раунде турнира в Дубае (призовой фонд — $2,3 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для 18-летней Арины <span class=error>Соболенко</span> которая сейчас занимает 143-е в мировом рейтинге это будет первая игра в основной сетке турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) Увеличить
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Для 18-летней Арины Соболенко, которая сейчас занимает 143-е в мировом рейтинге, это будет первая игра в основной сетке турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Она пробилась в число 64 участниц основных состязаний, преодолев два квалификационных барьера. В первом раунде Арина взяла верх над украинской теннисисткой Людмилой Киченок (406) — 7:5, 6:0, а затем переиграла болгарку Александрину Найденову (243) в двух сетах — 6:2, 6:2. Ранее Арина Соболенко и Екатерина Бондаренко, занимающая 80-е место в рейтинге WTA, еще не встречались между собой. Победитель их поединка во втором круге встретится с седьмой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой.

Турнир в Дубае завершится 25 февраля.

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