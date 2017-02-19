Арина Соболенко сыграет с Екатериной Бондаренко на старте турнира в Дубае

Для 18-летней Арины Соболенко, которая сейчас занимает 143-е в мировом рейтинге, это будет первая игра в основной сетке турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Она пробилась в число 64 участниц основных состязаний, преодолев два квалификационных барьера. В первом раунде Арина взяла верх над украинской теннисисткой Людмилой Киченок (406) — 7:5, 6:0, а затем переиграла болгарку Александрину Найденову (243) в двух сетах — 6:2, 6:2. Ранее Арина Соболенко и Екатерина Бондаренко, занимающая 80-е место в рейтинге WTA, еще не встречались между собой. Победитель их поединка во втором круге встретится с седьмой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой.

Турнир в Дубае завершится 25 февраля.