Француз Гаэль Монфис (1) начнёт выступление со второго круга, где встретится либо с чехом Иржи Веселы, либо с победителем квалификации.



Россиянин Карен Хачанов в первом круге сыграет с французом Жилем Симоном (7), а Михаил Южный встретится с греком Стефаносом Циципасом (WC). Первым соперником Андрея Кузнецова станет тунисец Малек Жазири, а Даниил Медведев сыграет с французом Бенуа Пэром (8).