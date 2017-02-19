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19 февраля 2017, 1:09 | Теннис | GoTennis.ru

Кеи Нишикори стал вторым финалистом соревнований Argentina Open

Пятая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, пробился в финал турнира в Буэнос-Айресе, переиграв в полуфинальном матче 34-летнего хозяина кортов Карлоса Берлока, находящегося на 77-й строчке в мировой классификации, — 4/6, 6/4, 6/3.

Пятая ракетка мира 27-летний японец <span class=error>Кеи</span> <span class=error>Нишикори</span> пробился в финал турнира в <nobr>Буэнос-Айресе</nobr> переиграв в полуфинальном матче 34-летнего хозяина кортов <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Берлока</span> находящегося на 77-й строчке в мировой классификации — 4/6 6/4 6/3. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 43 минуты. За это время Кеи трижды подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки, а Карлос сделал два эйса, три брейка и четыре раза ошибся при подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между игроками был равным — 1:1.

Таким образом, в финале турнира Argentina Open Кеи Нишикори сразится с украинцем Александром Долгополовым, который ранее взял верх над испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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