Кеи Нишикори стал вторым финалистом соревнований Argentina Open

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Встреча длилась 2 часа 43 минуты. За это время Кеи трижды подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки, а Карлос сделал два эйса, три брейка и четыре раза ошибся при подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между игроками был равным — 1:1.