Кеи Нишикори стал вторым финалистом соревнований Argentina Open
Пятая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, пробился в финал турнира в
Буэнос-Айресе, переиграв в полуфинальном матче 34-летнего хозяина кортов Карлоса Берлока, находящегося на 77-й строчке в мировой классификации, — 4/6, 6/4, 6/3.
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Встреча длилась 2 часа 43 минуты. За это время Кеи трижды подавал навылет, реализовал четыре
Таким образом, в финале турнира Argentina Open Кеи Нишикори сразится с украинцем Александром Долгополовым, который ранее взял верх над испанцем Пабло
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