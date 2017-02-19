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19 февраля 2017, 0:01 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина: Хорошо, что в Дубае начну выступление со второго раунда турнира

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала результаты жеребьёвки турнира в Дубае, а также поделилась своими ожиданиями от старта соревнований.

Российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> прокомментировала результаты жеребьёвки турнира в Дубае а также поделилась своими ожиданиями от старта соревнований. Увеличить
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«Хорошо, что я начну турнир со второго круга, хотя до жеребьёвки этого не знала. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, то мне нужно будет мгновенно включиться и настроиться на игру, так как у оппонентки уже будет практика. Буду готова играть с любой теннисисткой, мне не было страшно увидеть свою соперницу в сетке жеребьёвки, как это порой бывает у моей подруги Екатерины Макаровой.

Для меня этот год начался далеко не лучшим образом. На старте сезона я испытывала некоторые проблемы со здоровьем, но, к счастью, это всё позади. Сейчас я полна сил и готова бороться за трофей одного из самых престижных турниров в Туре, у которого в этом году ещё и 25-летие. У всех игроков есть шансы на победу, — приводит слова Весниной пресс-служба соревнований.
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