Елена Веснина: Хорошо, что в Дубае начну выступление со второго раунда турнира

«Хорошо, что я начну турнир со второго круга, хотя до жеребьёвки этого не знала. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, то мне нужно будет мгновенно включиться и настроиться на игру, так как у оппонентки уже будет практика. Буду готова играть с любой теннисисткой, мне не было страшно увидеть свою соперницу в сетке жеребьёвки, как это порой бывает у моей подруги Екатерины Макаровой.

Для меня этот год начался далеко не лучшим образом. На старте сезона я испытывала некоторые проблемы со здоровьем, но, к счастью, это всё позади. Сейчас я полна сил и готова бороться за трофей одного из самых престижных турниров в Туре, у которого в этом году ещё и 25-летие. У всех игроков есть шансы на победу, — приводит слова Весниной пресс-служба соревнований.