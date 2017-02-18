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18 февраля 2017, 23:14 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Не катаюсь на лыжах, так как боюсь получить травму

Экс-лидер мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер, рассказал о том, что помогло ему настроиться на положительную волну перед финалом Australian Open, а также прокомментировал тот факт, что он не любит кататься на лыжах.

<nobr>Экс-лидер</nobr> мирового тенниса швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> рассказал о том что помогло ему настроиться на положительную волну перед финалом Australian <span class=error>Open</span> а также прокомментировал тот факт что он не любит кататься на лыжах. Увеличить
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«У нас в команде есть славная традиция. Каждый вечер перед очередным матчем на каких-либо соревнованиях мы собираемся вместе за ужином и смотрим какое-нибудь интересное кино. Перед финальным поединком в Мельбурне мы смотрели фильм «Лев», который сейчас претендует на премию «Оскар» в шести номинациях. Это великолепная кинолента, которая полна трогательных моментов.

Почему я не катаюсь на лыжах? Всё просто: я боюсь получить травму. Да, мне было интересно наблюдать за чемпионатом мира в Санкт-Морице, куда я специально приехал, но сам же я так и не рискнул стать на лыжи. Мне даже с трудом удаётся надевать тяжеленные ботинки. Вот моим дочкам это нравится, у них есть время, чтобы научиться кататься, — цитирует Федерера швейцарское издание Blich.
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