Роджер Федерер: Не катаюсь на лыжах, так как боюсь получить травму
Экс-лидер мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер, рассказал о том, что помогло ему настроиться на положительную волну перед финалом Australian Open, а также прокомментировал тот факт, что он не любит кататься на лыжах.
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Видимо, что-то случилось...
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«У нас в команде есть славная традиция. Каждый вечер перед очередным матчем на
Почему я не катаюсь на лыжах? Всё просто: я боюсь получить травму. Да, мне было интересно наблюдать за чемпионатом мира в
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