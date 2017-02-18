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https://sport.mail.ru/news/tennis/28823569/
18 февраля 2017, 23:06 | Теннис | УНИАН

Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе

Украинец в двух партиях обыграл Каррено-Бусту из Испании.

Украинец в двух партиях обыграл <nobr>Каррено-Бусту</nobr> из Испании. Увеличить
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В Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился полуфинальный матч теннисного турнира Argentina Open серии ATP World Tour 250, в котором Александр Долгополов обыграл Пабло Каррено-Буста из Испании. сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2.

Соперник на равных сражался с украинцем до счета 5:5 в первом сете. Затем Долгополов выиграл два гейма подряд, поведя не только в общем счете в матче, но и, что гораздо более важно, завладев психологическим преимуществом.

Вторая партия проходила в гораздо более спокойной обстановке и с полным преимуществом украинца — 6:2.

В финале Долгополов сыграет с победителем второго полуфинала Кеи Нишикори — Карлос Берлок.

Как сообщал УНИАН, турнир в Аргентине длится с 11 по 19 февраля.

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