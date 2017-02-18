Буэнос-Айрес. Пабло Карреньо-Буста потерпел поражение от Александра Долгополова

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Первая встреча соперников длилась 1 час 9 минут. За это время Пабло сделал один эйс, один брейк и четыре двойные ошибки. Александр десять раз подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта, и дважды ошибся на подаче.

В финале турнире в Аргентине Александр Долгополов сыграет или с японцем Кеи Нишикори, или с хозяином кортов Карлосом Берлоком.