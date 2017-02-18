Буэнос-Айрес. Пабло Карреньо-Буста потерпел поражение от Александра Долгополова
25-я ракетка мира, 25-летний испанец Пабло
Карреньо-Буста, покидает турнира Argentina Open, проиграв в ½ финала соревнований 66-му номеру рейтинга АТР, 28-летнему украинцу Александру Долгополову, — 5/7, 2/6.
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Первая встреча соперников длилась 1 час 9 минут. За это время Пабло сделал один эйс, один брейк и четыре двойные ошибки. Александр десять раз подавал навылет, реализовал четыре
В финале турнире в Аргентине Александр Долгополов сыграет или с японцем Кеи Нишикори, или с хозяином кортов Карлосом Берлоком.
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