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https://sport.mail.ru/news/tennis/28823415/
18 февраля 2017, 22:28 | Теннис | GoTennis.ru

Буэнос-Айрес. Пабло Карреньо-Буста потерпел поражение от Александра Долгополова

25-я ракетка мира, 25-летний испанец Пабло Карреньо-Буста, покидает турнира Argentina Open, проиграв в ½ финала соревнований 66-му номеру рейтинга АТР, 28-летнему украинцу Александру Долгополову, — 5/7, 2/6.

25-я ракетка мира 25-летний испанец <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> покидает турнира Argentina <span class=error>Open</span> проиграв в ½ финала соревнований 66-му номеру рейтинга <span class=error>АТР</span> 28-летнему украинцу Александру <span class=error>Долгополову</span> — 5/7 2/6. Увеличить
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Первая встреча соперников длилась 1 час 9 минут. За это время Пабло сделал один эйс, один брейк и четыре двойные ошибки. Александр десять раз подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта, и дважды ошибся на подаче.

В финале турнире в Аргентине Александр Долгополов сыграет или с японцем Кеи Нишикори, или с хозяином кортов Карлосом Берлоком.
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