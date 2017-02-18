Александр Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Украинский теннисист Александр Долгополов пробился в финал соревнований в Буэнос-Айресе, призовой фонд которых составляет почти 550 тысяч долларов.
Долгополов в полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло
В финале турнира соперником Долгополова будет либо аргентинец Карлос Берлок, либо первый номер посева японец Кэй Нисикори.
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