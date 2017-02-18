Каролин Возняцки: Соперница играла хорошо и заслужила победу
Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась своими впечатлениями от финального поединка на турнире в Дохе, где она со счётом 3/6, 4/6 уступила чешке Каролине Плишковой.
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«Несмотря на всё, я провела здесь отличную неделю. Да, я очень расстроена проигрышем в финале, однако соперница сыграла просто великолепно, заслужив эту победу. Горжусь собой, что всё же смогла пройти через ряд препятствий на своём пути, дойдя до главного поединка соревнований», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.
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