Каролин Возняцки: Соперница играла хорошо и заслужила победу

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«Несмотря на всё, я провела здесь отличную неделю. Да, я очень расстроена проигрышем в финале, однако соперница сыграла просто великолепно, заслужив эту победу. Горжусь собой, что всё же смогла пройти через ряд препятствий на своём пути, дойдя до главного поединка соревнований», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.