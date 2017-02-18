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18 февраля 2017, 21:59 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки: Соперница играла хорошо и заслужила победу

Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась своими впечатлениями от финального поединка на турнире в Дохе, где она со счётом 3/6, 4/6 уступила чешке Каролине Плишковой.

Датская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> поделилась своими впечатлениями от финального поединка на турнире в Дохе где она со счётом 3/6 4/6 уступила чешке Каролине <span class=error>Плишковой</span>. Увеличить
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«Несмотря на всё, я провела здесь отличную неделю. Да, я очень расстроена проигрышем в финале, однако соперница сыграла просто великолепно, заслужив эту победу. Горжусь собой, что всё же смогла пройти через ряд препятствий на своём пути, дойдя до главного поединка соревнований», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.
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