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18 февраля 2017, 21:46 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова: Думаю, что я довольно-таки хорошо начала этот сезон

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, ставшая победительницей турнира Qatar Total Open в Дохе, прокомментировала свой успех.

Чешская теннисистка Каролина <span class=error>Плишкова</span> ставшая победительницей турнира Qatar Total <span class=error>Open</span> в Дохе прокомментировала свой успех. Увеличить
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«Думаю, что я всё же хорошо начала сезон-2017, а это всегда важно, как с психологической, так и с физической точки зрения. Победить таких оппоненток как Цибулкову и Возняцки — это великолепно. Прежде мне не удавалось их обыграть, что придавало мне дополнительной мотивации. Рада, что наконец-то смогла сломить их сопротивление и добиться такого успеха», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.
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