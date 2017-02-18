Каролина Плишкова: Думаю, что я довольно-таки хорошо начала этот сезон
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, ставшая победительницей турнира Qatar Total Open в Дохе, прокомментировала свой успех.
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«Думаю, что я всё же хорошо начала сезон-2017, а это всегда важно, как с психологической, так и с физической точки зрения. Победить таких оппоненток как Цибулкову и Возняцки — это великолепно. Прежде мне не удавалось их обыграть, что придавало мне дополнительной мотивации. Рада, что
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