Каролина Плишкова: Думаю, что я довольно-таки хорошо начала этот сезон

«Думаю, что я всё же хорошо начала сезон-2017, а это всегда важно, как с психологической, так и с физической точки зрения. Победить таких оппоненток как Цибулкову и Возняцки — это великолепно. Прежде мне не удавалось их обыграть, что придавало мне дополнительной мотивации. Рада, что наконец-то смогла сломить их сопротивление и добиться такого успеха», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.