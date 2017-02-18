Для Плишковой нет плохой погоды. Каролина покорила Доху

В Дохе построят крышу

Погода в последнее время нещадно мучила теннисистов. «Ролан Гаррос» и Уимблдон в прошлом сезоне были настоящим испытанием и для болельщиков. Но никто не ождал, что турнир, проводимый в таком регионе, как Катар, превратится в парад дождя.



В конце концов соревнование удалось закончить в сроки, но организаторам и теннисисткам пришлось изрядно помучиться. Директор турнира даже признался: в какой-то момент не было уверенности в том, что соревнование вообще удастся завершить. WTA была готова выделить дополнительный день, но если бы турнир не закончили к воскресенью, то он остался бы без победителя.



Организаторы отреагировали на подобные капризы погоды проектом нового стадиона. К 2021 году в Дохе будет новая 12-тысячная арена с выдвижной крышей.



Сложный график утомил Касаткину

Начиная со среды, организаторы постоянно пытались нагнать расписание, но никак не успевали. Разумеется, в таком хаосе кому-то из игроков везло больше, а у кого-то график получался тяжелее. Про сложные встречи Дарьи Касаткиной против Ирины Бегу и Анжелики Кербер мы рассказали в предыдущем материале об этом турнире.



В свою очередь Моника Пуиг куда проще дошла до четвертьфинала. Она провела две встречи в среду, но первая закончилась за 40 минут, а во второй Юлия Путинцева не смогла доиграть встречу из-за травмы. Кстати Путинцева в тот день тоже играла второй матч, а первый сама выиграла на отказе Тимя Бачински.

Касаткина неплохо смотрелась в матче против олимпийской чемпионки. Моника действовала активнее, но Дарья не давала ей простых атак. Победа над Кербер ранее в тот день явно добавила ей куража, что помогало в сложные моменты первого сета. Касаткина первой сделала брейк. Затем у Пуиг было немало шансов вернуть брейк, но она ни один не использовала. Дарья подала на сет, выиграв продолжительный гейм, а пуэрториканка в конце сета приложила ракетку об корт.



Затем погода испортилась и пошли регулярные остановки из-за дождя. К тому моменту эти паузы не слишком помогали Касаткиной, так как полноценного отдыха они всё равно не давали. Хотя после получасового перерыва Дарья даже повела с брейком — 4:3, но в концовке сета Пуиг добавила. Серия атак позволила ей выиграть вторую партию. А в начале третьего сета матч отложили уже на следующий день.



Касаткина лучше начала доигровку в пятницу. Она повела 4:2 и имела двойной брейк-пойнт на второй брейк. В ключевой момент у Пуиг прошло пару атак и она перехватила инициативу. Россиянке не хватало свежести в концовке партии, которая осталась за Моникой.



Несколько обидное поражение, ведь Дарья вела с брейком и во втором, и в третьем сетах, но всё равно неделю можно записать ей в актив. Слишком тяжёлым получился график у 19-летней теннисистки, но в любом случае Доху она покинула с победой над Кербер.

Двойная нагрузка для Каролин

Пуиг провела десять часов, ожидая своего следующего матча. Её соперница определилась во встрече Возняцки и Дэвис. Лорен в этом сезоне уже выиграла десять матчей, а поражение во встрече с Каролиной стало лишь вторым в 2017-м. И даже тут у американки были шансы, но она упустила двойной сетбол на своей подаче в первой партии.



Возняцки, которая теперь работает с Сашей Бажином (бывшим спаррингом Серены Уильямс и Виктории Азаренко), закончила свой матч в 21:38 по местному времени. В 11 вечера она уже вышла на полуфинальную встречу с Пуиг. У Каролины особо не было времени задуматься, а вот Моника выглядела так, будто она психологически перегорела. Лишь во втором сете у олимпийской чемпионки стала получаться игра, но всё равно она взяла лишь три гейма — 1:6, 2:6.



Напряжённой получилась пятница и для Каролины Плишковой. Сначала чешка играла против Шуай Чжан. Китаянка преподнесла один из главных сюрпризов турнира во втором круге, обыграв Гарбинье Мугурусу. Но с Плишковой у Шуай игра не пошла и она взяла лишь два гейма.



Такой быстрый матч был явно на руку Каролине, ведь ей нужно было играть с Цибулковой. У Доминики было одно из самых сбалансированных расписаний на этом турнире. Словачке ни разу не приходилось играть больше одного матча в день. В четвертьфинале она сумела победить Саманту Стосур, у которой за предыдущие пять матчей не выиграла ни сета.



В полуфинале у Цибулковой уже было преимущество по личным встречам над Плишковой — 3:0. Но надо понимать, что Каролина постоянно добавляет и постепенно становится всё более мастеровитым игроком. В первом сете чешка сумела отыграться с 2:4. Во второй партии она пыталась спастись с 0:4, но такой гандикап отыграть не удалось. Решающий сет прошёл в равной борьбе. Плишковой сильно помогала подача. За матч она подала 21 эйс, что является её личным рекордом по количеству подач навылет за матч.



В ключевой момент третьего сета Каролина свою подачу спасла, а затем в следующем гейме сделала победный брейк. Цибулкова проиграла второй финал кряду. Причём и в Санкт-Петербурге, и в Дохе, она имела шанс улучшить свой рейтинговый рекорд, но пока что Доминика остаётся на пятой позиции.

Хладнокровная Плишкова

Перед решающим матчем обе получили возможность отоспаться, так как матч проходил вечером по местному времени. Осадков уже не было, правда стало холоднее и ветрено. Но Плишкову на этом турнире ничем было не напугать.

Чешка неспроста получила прозвище «робот», потому что демонстрирует минимум эмоций. Особенно это заметно на фоне женского тура. Но это здорово помогает во многих аспектах игры. Но дело не только в её поведении. Она просто добавляет во всех компонентах. Она уже лучше играет в движении, а её подаче и форхенду вообще большинство могут только завидовать.

В финале Плишкова почти не дала шансов датчанке. В первом сете преимущество было огромным, даже если учитывать небольшой спад чешки в середине партии. Во втором сете Возняцки стала получше подавать. Она легко брала свои подачи и имела пару зацепок на приёме, но в важные моменты чешка действовала безупречно. В концовке партии Плишкова была совершенно спокойна и её планомерное давление принесло ей второй титул в сезоне.