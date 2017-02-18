Йоханна Конта снялась с соревнований в Дубае из-за травмы

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«Мне действительно очень жаль, что я не смогу выступить на этих соревнованиях. Я прибыла сюда с уверенностью, что смогу выйти на корт и продемонстрировать хороший теннис во время своего дебютного участия. Однако проблемы со здоровьем решили внести свои коррективы. Я очень надеюсь на то, что в следующем году я вернусь сюда. Мне очень понравился город и все условия, несмотря на моё столь короткое пребывание здесь», — приводит слова Конты пресс-служба соревнований.

Напомним, что ранее с турнира в ОАЭ снялись россиянка Светлана Кузнецова и француженка Ализе Корне.