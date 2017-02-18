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18 февраля 2017, 21:22 | Теннис | GoTennis.ru

Йоханна Конта снялась с соревнований в Дубае из-за травмы

Десятая ракетка мира, британка Йоханна Конта, не сыграет на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, который с 19 по 25 февраля пройдёт в Дубае. Причиной отказа стала травма левой ноги.

Десятая ракетка мира британка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> не сыграет на турнире Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Tennis Championships который с 19 по 25 февраля пройдёт в Дубае. Причиной отказа стала травма левой ноги. Увеличить
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«Мне действительно очень жаль, что я не смогу выступить на этих соревнованиях. Я прибыла сюда с уверенностью, что смогу выйти на корт и продемонстрировать хороший теннис во время своего дебютного участия. Однако проблемы со здоровьем решили внести свои коррективы. Я очень надеюсь на то, что в следующем году я вернусь сюда. Мне очень понравился город и все условия, несмотря на моё столь короткое пребывание здесь», — приводит слова Конты пресс-служба соревнований.

Напомним, что ранее с турнира в ОАЭ снялись россиянка Светлана Кузнецова и француженка Ализе Корне.
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