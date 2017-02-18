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https://sport.mail.ru/news/tennis/28822952/
18 февраля 2017, 20:52 | Теннис | Sports.kz

Керимбаева выиграла парный разряд турнира ITF в Тунисе

Казахстанская теннисистка Камила Керимбаева в дуэте со словацкой теннисисткой Вивьен Джухажовой в субботу выиграла парный разряд турнира серии ITF в Тунисе с призовым фондом 15 тысяч долларов.

Казахстанская теннисистка <span class=error>Камила</span> Керимбаева в дуэте со словацкой теннисисткой <span class=error>Вивьен</span> Джухажовой в субботу выиграла парный разряд турнира серии ITF в Тунисе с призовым фондом 15 тысяч долларов. Увеличить
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В решающем матче парного разряда дуэт Керимбаева/Джухажова, сеянный под вторым номером, обыграл четвертую пару турнира Элени Кордолайми (Греция)/Светлана Пиражненка (Белоруссия) — 3:6, 6:4, 10:8.

В полуфинале казахстанско-словацкая пара была сильнее третьего дуэта соревнований Ши Ксю (Тайбей)/Деборах Керфс (Бельгия) — 6:2, 7:6, в четвертьфинале прошла итальянок Корину Дентони и Беатриче Ломбардо — 6:1, 6:0, а на старте обыграла дуэт Эмануэль Джирард (Франция)/Федерика Прати (Италия) — 6:1, 6:4.

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