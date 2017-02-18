Керимбаева выиграла парный разряд турнира ITF в Тунисе
Казахстанская теннисистка Камила Керимбаева в дуэте со словацкой теннисисткой Вивьен Джухажовой в субботу выиграла парный разряд турнира серии ITF в Тунисе с призовым фондом 15 тысяч долларов.
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В решающем матче парного разряда дуэт Керимбаева/Джухажова, сеянный под вторым номером, обыграл четвертую пару турнира Элени Кордолайми (Греция)/Светлана Пиражненка (Белоруссия) — 3:6, 6:4, 10:8.
В полуфинале
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