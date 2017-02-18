Чешка Плишкова выиграла теннисный турнир в Дохе, одолев в финале датчанку Возняцки
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Чешская теннисистка Каролина Плишкова выиграла турнир в Дохе, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
В финале Плишкова (2-й номер посева) переиграла датчанку Каролину Возняцки со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
24-летняя Плишкова завоевала в Дохе свой второй в сезоне и восьмой в карьере титул WTA в одиночном разряде.
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