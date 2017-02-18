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18 февраля 2017, 19:54 | Теннис | PROСПОРТ - Казахстан

Ярослава Шведова проиграла в финале парного турнира в Дохе

Казахстанка Ярослава Шведова в паре с украинкой Ольгой Савчук проиграла финал турнира в Дохе, передает Prosports.kz.

<span class=error>Казахстанка</span> Ярослава <span class=error>Шведова</span> в паре с украинкой Ольгой <span class=error>Савчук</span> проиграла финал турнира в Дохе передает Prosports.kz. Увеличить
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Американка Эбигейл Спирс и словенка Катарина Среботник оформили победу за два сета (6:3, 7:6 (9:7)). На счету Шведовой и Савчук один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка.

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