Ярослава Шведова проиграла в финале парного турнира в Дохе

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Американка Эбигейл Спирс и словенка Катарина Среботник оформили победу за два сета (6:3, 7:6 (9:7)). На счету Шведовой и Савчук один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка.