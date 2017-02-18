Ярослава Шведова проиграла в финале парного турнира в Дохе
Казахстанка Ярослава Шведова в паре с украинкой Ольгой Савчук проиграла финал турнира в Дохе, передает Prosports.kz.
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Американка Эбигейл Спирс и словенка Катарина Среботник оформили победу за два сета (6:3, 7:6 (9:7)). На счету Шведовой и Савчук один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка.
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