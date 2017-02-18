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18 февраля 2017, 19:46 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: В этом году хочу улучшить свои результаты на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими ожиданиями от участия в турнире Dubai Duty Free Championships, жеребьёвка которого состоялась сегодня.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина поделилась своими ожиданиями от участия в турнире Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Championships жеребьёвка которого состоялась сегодня. Увеличить
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«Я очень рада вернуться на эти соревнования. Пребываю в Дубае со вторника, поэтому у меня было достаточно времени, дабы восстановиться после выступления в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации» и подготовиться к новому турниру.

В том сезоне я дошла здесь до ½ финала соревнований, надеюсь, что в этом году мне удастся продемонстрировать более высокий результат. С нетерпением жду старта турнира, — приводит слова Свитолиной ресурс sport360.com.
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