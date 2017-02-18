Элина Свитолина: В этом году хочу улучшить свои результаты на турнире в Дубае
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими ожиданиями от участия в турнире Dubai Duty Free Championships, жеребьёвка которого состоялась сегодня.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я очень рада вернуться на эти соревнования. Пребываю в Дубае со вторника, поэтому у меня было достаточно времени, дабы восстановиться после выступления в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации» и подготовиться к новому турниру.
В том сезоне я дошла здесь до ½ финала соревнований, надеюсь, что в этом году мне удастся продемонстрировать более высокий результат. С нетерпением жду старта турнира, — приводит слова Свитолиной ресурс sport360.com.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter