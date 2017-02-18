Совет да любовь. Пятёрка самых известных теннисных пар

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Совсем недавно влюблённые пары по всему миру отмечали День святого Валентина. По этому случаю мы решили вспомнить о пятёрке теннисных пар, которые или уже связали себя брачными узами или же собираются сделать это в ближайшем будущем.

1. Андре Агасси и Штеффи Граф.

Одна из самых ярких «теннисных» пар — это, конечно, Андре Агасси и Штеффи Граф. В 1999 году стремительно стал развиваться роман легендарной немецкой теннисистки Штеффи Граф с другой звездой мирового тенниса, американцем Андре Агасси.

22 октября 2001 года Штефани и Андре поженились. Спустя всего пять дней, 27 октября того же года, у них родился сын Джейден Джил, а через два года — дочь Джаз Эли. Сейчас счастливое семейство, имеющее на двоих 30 титулов на турнирах «Большого шлема», проживает в Лас-Вегасе.

2. Роджер Федерер и Мирка Вавринец.

Мало кто догадывается, что Мирослава (полное имя, — прим. GoTennis.ru) была неплохой, подающей надежды, теннисисткой, сумевшей в своё время стать 76-й ракеткой мира. По признанию пары, познакомились они в Сиднее в 2000 году во время Олимпийских игр. Провстречавшись девять лет, 11 апреля 2009 года пара связала свои отношения браком. У супругов сейчас есть четверо детей: дочери-близнецы, Майла Роуз и Шарлин Рива, и сыновья-близнецы — Лео и Ленни.

О том, какие в семье отношения, ясно даёт понять вот этот фрагмент видео, на котором Мирка приветствует своего мужа, только что завоевавшего на «мэйджоре» в Австралии свой 18-й трофей на турнирах «Большого шлема».

3. Стэн Вавринка и Донна Векич.

Третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, и хорватская теннисистка Донна Векич, занимающая в данный момент 85-ю строчку в мировой табели о рангах, встречаются вот уже более двух лет. Мало кто знает, но всё у них началось с невинного флирта в социальной сети Twitter, а со временем всё переросло в серьёзную любовь.

В апреле 2015 года Стэн публично объявил о разводе со своей женой, швейцарской телеведущей и бывшей моделью Ильхам Вюйу. И уже после этого Вавринка стал строить отношения с представительницей Хорватии, которая, к слову, моложе его на 12 лет. Донна часто поддерживает своего возлюбленного на соревнованиях, сидя на специальных местах.

4. Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта.

Довольно длительное время Флавия встречалась со знаменитым испанским теннисистом Карлосом Мойей, но они расстались в начале 2007 года по инициативе самого Карлоса. Спустя некоторое время, выбравшись из психологической ямы после расставания, иальянская теннисистка начала роман со своим соотечественником Фабио Фоньини. В июне прошлого года пара сочеталась браком, а накануне католического Рождества они объявили о том, что ждут первенца.

«В нашей жизни было много различных эпизодов, которые приносили нам чувства счастья и волнения, как на корте, так и вне его, но ничто не сравнится с тем моментом, когда мы узнали, что станем родителями», — заявила в одном из интервью супружеская пара.

5. Мартин Эммрих и Михаэлла Крайчек.

Эта пара менее известна и популярна, нежели четыре предыдущие, но их история будет, пожалуй, самой романтичной. В 2014 году по окончании матча с участием Михаэллы на турнире в Нидерландах немецкий теннисист Мартин Эммрих вышел на теннисный корт, взял микрофон и встал перед ней на колено, сказав самые заветные для любой девушки слова. В 2015 году в Праге состоялась церемония бракосочетания Эммриха и Крайчек.

Кстати, в данный момент голландская теннисистка чешского происхождения выступает лишь в парном разряде, играя в этом сезоне в дуэте с канадкой Габриэлой Дабровски, а представитель Германии не выходил на корт на протяжении уже более двух лет.