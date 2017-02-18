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https://sport.mail.ru/news/tennis/28822073/
18 февраля 2017, 18:46 | Теннис | GoTennis.ru

Шербур. Елгин и Василевский проиграли в полуфинале «Челленджера» в парном разряде

35-летний россиянин Михаил Елгин и 25-летний беларус Андрей Василевский покидают парные соревнования категории «Челленджер» во Франции, уступив в матче ½ финала турнира дуэту в составе австрийца Тристана-Самуэля Вайссборна и хорвата Дино Марчана, — 4/6, 4/6.

35-летний россиянин Михаил <span class=error>Елгин</span> и 25-летний <span class=error>беларус</span> Андрей Василевский покидают парные соревнования категории Челленджер во Франции уступив в матче ½ финала турнира дуэту в составе австрийца <nobr>Тристана-Самуэля</nobr> Вайссборна и хорвата <span class=error>Дино</span> <span class=error>Марчана</span> — 4/6 4/6. Увеличить
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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Михаил и Андрей сделали три эйса и три двойные ошибки, а их соперники реализовали два брейк-пойнта и трижды ошиблись на подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

В решающем поединке на соревнованиях в Шербуре Вайссборн и Марчан скрестят ракетки со словаком Игором Зеленаем и чехом Романом Жебавы.
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