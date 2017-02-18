Шербур. Елгин и Василевский проиграли в полуфинале «Челленджера» в парном разряде

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За 1 час 7 минут, проведённые на корте, Михаил и Андрей сделали три эйса и три двойные ошибки, а их соперники реализовали два брейк-пойнта и трижды ошиблись на подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

В решающем поединке на соревнованиях в Шербуре Вайссборн и Марчан скрестят ракетки со словаком Игором Зеленаем и чехом Романом Жебавы.