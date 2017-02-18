Томаш Бердых уступил Жо-Вилфриду Цонге на соревнованиях в Роттердаме
13-я ракетка мира, 31-летний чех Томаш Бердых, завершил выступление на турнире ABN AMRO World Tennis Tournament, проиграв в ½ финала соревнований 14-му номеру мирового рейтинга, французу
Жо-Вилфриду Цонге, — 3/6, 4/6.
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Встреча продолжалась 1 час 12 минут. За это время Бердых восемь раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку, а его ровесник из Франции записал в свой актив десять эйсов и одну ошибку при подаче, реализовав при этом два
В финале турнира в Нидерландах
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