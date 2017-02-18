Томаш Бердых уступил Жо-Вилфриду Цонге на соревнованиях в Роттердаме

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Встреча продолжалась 1 час 12 минут. За это время Бердых восемь раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку, а его ровесник из Франции записал в свой актив десять эйсов и одну ошибку при подаче, реализовав при этом два брейк-пойнта. Прежде счёт в личных противостояниях между соперниками был 8:3 в пользу представителя Чехии.