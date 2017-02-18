Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28822072/
18 февраля 2017, 18:45 | Теннис | GoTennis.ru

Томаш Бердых уступил Жо-Вилфриду Цонге на соревнованиях в Роттердаме

13-я ракетка мира, 31-летний чех Томаш Бердых, завершил выступление на турнире ABN AMRO World Tennis Tournament, проиграв в ½ финала соревнований 14-му номеру мирового рейтинга, французу Жо-Вилфриду Цонге, — 3/6, 4/6.

13-я ракетка мира 31-летний чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> завершил выступление на турнире ABN <span class=error>AMRO</span> World Tennis Tournament проиграв в ½ финала соревнований 14-му номеру мирового рейтинга французу <nobr>Жо-Вилфриду</nobr> <span class=error>Цонге</span> — 3/6 4/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. За это время Бердых восемь раз подавал навылет и допустил одну двойную ошибку, а его ровесник из Франции записал в свой актив десять эйсов и одну ошибку при подаче, реализовав при этом два брейк-пойнта. Прежде счёт в личных противостояниях между соперниками был 8:3 в пользу представителя Чехии.

В финале турнира в Нидерландах Жо-Вилфрид Цонга сразится или с бельгийцем Давидом Гоффином, или со своим соотечественником Пьером-Югэ Эрбером.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Совет да любовь. Пятёрка самых известных теннисных пар

Совет да любовь. Пятёрка самых известных теннисных пар

Совсем недавно влюблённые пары по всему миру отмечали День святого Валентина. По этому случаю мы решили вспомнить о пятёрке теннисных пар, которые или уже связали себя брачными узами или же собираются сделать это в ближайшем будущем.
Еще 7 новостей  Все новости
18 февраля

Прошла жеребьёвка турнира ATP в Марселе

Каролина Плишкова стала победительницей соревнований Qatar Total Open

Элина Свитолина: В этом году хочу улучшить свои результаты на турнире в Дубае