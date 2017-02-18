Кукушкин стал первым полуфиналистом турнира АТР в Мемфисе
Казахстанец обыграл четвертого сеянного американца Стива Джонсона.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Мемфисе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале Кукушкин обыграл четвертого сеянного американца Стива Джонсона со счетом 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час и 10 минут.
За выход в финал казахстанец сыграет с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Мэттью Эбден (Австралия). Призовой фонд турнира составляет около 650 тысяч долларов.
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