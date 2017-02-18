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18 февраля 2017, 10:59 | Теннис | Vesti.kz

Кукушкин стал первым полуфиналистом турнира АТР в Мемфисе

Казахстанец обыграл четвертого сеянного американца Стива Джонсона.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Мемфисе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале Кукушкин обыграл четвертого сеянного американца Стива Джонсона со счетом 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

За выход в финал казахстанец сыграет с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Мэттью Эбден (Австралия). Призовой фонд турнира составляет около 650 тысяч долларов.

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