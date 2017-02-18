Теннисист Долгополов впервые за год сыграет в полуфинале турнира АТР
В
Буэнос-Айресе (Аргентина) состоялся четвертьфинальный матч теннисного турнира Argentina Open серии ATP World Tour 250, в котором Александр Долгополов обыграл Геральда Мельцера из Австрии, сообщает Большой теннис Украины.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:4.
Лидер украинского мужского тенниса одержал третью победу подряд в двух партиях в столице Аргентины и впервые за год сыграет в полуфинале турнира АТР (в последний раз Долгополов сыграл в полуфинале на турнире в Акапулько, где уступил Бернарду Томичу).
В стартовом сете австриец первым сделал брейк (в седьмом гейме), но Долгополов тут же сумел вернуть подачу. В двенадцатом гейме Мельцер не смог удержать свою подачу, допустив двойную ошибку на первом сетболе.
Во втором сете Долгополов вышел в лидеры после брейка в четвертом гейме (3−1), но теперь уже Мельцер сумел вернуть утерянную подачу и выровнять счет (4−4). Однако в десятом гейме австриец «под ноль» проигрывает свою подачу и Долгополов оформляет путевку в полуфинал.
В противостоянии за выход в финал его ждет четвертый сеяный Пабло
Как сообщал УНИАН, турнир в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter