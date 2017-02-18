Каролин Возняцки прошла в финал турнира в Дохе

Поединок продлился 1 час 10 минут. 18-й номер рейтинга WTA, 26-летняя Каролин, сделала пять брейков и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. 23-летняя Пюиг, занимающая 47-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки. Датчанка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 3:1.

В финале турнира Qatar Total Open Возняцки сразится с чешкой Каролиной Плишковой.