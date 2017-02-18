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18 февраля 2017, 0:29 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки прошла в финал турнира в Дохе

Датская теннисистка Каролин Возняцки стала финалисткой соревнований в Дохе, обыграв в двух сетах Монику Пюиг из Пуэрто-Рико, — 6/1, 6/2.

Поединок продлился 1 час 10 минут. 18-й номер рейтинга WTA, 26-летняя Каролин, сделала пять брейков и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. 23-летняя Пюиг, занимающая 47-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и три двойные ошибки. Датчанка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 3:1.

В финале турнира Qatar Total Open Возняцки сразится с чешкой Каролиной Плишковой.
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