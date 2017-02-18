Роттердам. Давид Гоффин оказался сильнее Григора Димитрова
Бельгийский теннисист Давид Гоффин прошёл в полуфинал турнира в Роттердаме, обыграв в трёх партиях болгарина Григора Димитрова, — 6/4, 1/6, 6/3.
За 2 часа 16 минут, проведённых на корте, 11-й номер рейтинга АТР, 26-летний Давид, сделал два брейка и три подачи навылет. 25-летний Димитров, занимающий 12-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и три двойные ошибки. Бельгиец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:3.
В матче за выход в финал соревнований ABN Amro World Tennis Tournament Гоффин сразится с победителем игры австрийца Доминика Тима и француза
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