Роттердам. Давид Гоффин оказался сильнее Григора Димитрова

За 2 часа 16 минут, проведённых на корте, 11-й номер рейтинга АТР, 26-летний Давид, сделал два брейка и три подачи навылет. 25-летний Димитров, занимающий 12-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу оппонента, совершил восемь эйсов и три двойные ошибки. Бельгиец сократил отставание в личных встречах игроков — 1:3.

В матче за выход в финал соревнований ABN Amro World Tennis Tournament Гоффин сразится с победителем игры австрийца Доминика Тима и француза Пьера-Юге Эрбера.