Доха. Каролина Плишкова взяла верх над Доминикой Цибулковой

За время матча, продлившегося 1 час 52 минуты, третья ракетка мира, 24-летняя Каролина, записала в свой актив четыре брейка и 21 эйс, один раз ошибившись при подаче. 27-летняя Цибулкова, занимающая пятое место в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:3.

В финале соревнований Qatar Total Open Плишкова сразится с победительницей игры датчанки Каролин Возняцки и Моники Пюиг из Пуэрто-Рико.