Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28816809/
17 февраля 2017, 23:07 | Теннис | GoTennis.ru

Доха. Каролина Плишкова взяла верх над Доминикой Цибулковой

Чешская теннисистка Каролина Плишкова преодолела барьер ½ финала турнира в Дохе, переиграв в трёх сетах словачку Доминику Цибулкову, — 6/4, 4/6, 6/3.

За время матча, продлившегося 1 час 52 минуты, третья ракетка мира, 24-летняя Каролина, записала в свой актив четыре брейка и 21 эйс, один раз ошибившись при подаче. 27-летняя Цибулкова, занимающая пятое место в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:3.

В финале соревнований Qatar Total Open Плишкова сразится с победительницей игры датчанки Каролин Возняцки и Моники Пюиг из Пуэрто-Рико.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Каролина Плишкова: Это был очень долгий и тяжёлый день

Доха. Каролина Плишкова взяла верх над Доминикой Цибулковой

Пабло Карреньо-Буста добился победы в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе