Доха. Каролина Плишкова взяла верх над Доминикой Цибулковой
Чешская теннисистка Каролина Плишкова преодолела барьер ½ финала турнира в Дохе, переиграв в трёх сетах словачку Доминику Цибулкову, — 6/4, 4/6, 6/3.
За время матча, продлившегося 1 час 52 минуты, третья ракетка мира, 24-летняя Каролина, записала в свой актив четыре брейка и 21 эйс, один раз ошибившись при подаче. 27-летняя Цибулкова, занимающая пятое место в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:3.
В финале соревнований Qatar Total Open Плишкова сразится с победительницей игры датчанки Каролин Возняцки и Моники Пюиг из
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