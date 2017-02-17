Теймураз Габашвили стал полуфиналистом «Челленджера» в Темпе

Первая очная встреча игроков продлилась 1 час. 161-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, сделал четыре брейка и два эйса. 19-летний Козлов, занимающий 120-ю позицию в мировой классификации, совершил две подачи навылет и не допускал двойных ошибок.

В полуфинале соревнований Габашвили померится силами с победителем игры серба Николы Милоевича и доминиканца Хосе Эрнандеса.