Теймураз Габашвили стал полуфиналистом «Челленджера» в Темпе
Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер ¼ финала турнира серии «Челленджер» в Темпе (США), обыграв в двух сетах хозяина кортов Стефана Козлова, — 6/3, 6/1.
Первая очная встреча игроков продлилась 1 час. 161-я ракетка мира, 31-летний Теймураз, сделал четыре брейка и два эйса. 19-летний Козлов, занимающий 120-ю позицию в мировой классификации, совершил две подачи навылет и не допускал двойных ошибок.
В полуфинале соревнований Габашвили померится силами с победителем игры серба Николы Милоевича и доминиканца Хосе Эрнандеса.
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