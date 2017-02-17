Каролина Плишкова прошла в полуфинал турнира в Дохе

Поединок продлился 54 минуты. Третья ракетка мира, 24-летняя Каролина, записала в свой актив пять брейков и восемь подач навылет. 28-летняя Чжан, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, совершила два эйса и три двойные ошибки. Чешка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 4:0.

В полуфинале турнира Qatar Total Open Плишкова сразится со словачкой Доминикой Цибулковой.