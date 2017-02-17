Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28815631/
17 февраля 2017, 20:09 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова прошла в полуфинал турнира в Дохе

Чешская теннисистка Каролина Плишкова преодолела барьер ¼ финала соревнований в Дохе, обыграв в двух сетах китаянку Чжан Шуай, — 6/2, 6/0.

Поединок продлился 54 минуты. Третья ракетка мира, 24-летняя Каролина, записала в свой актив пять брейков и восемь подач навылет. 28-летняя Чжан, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, совершила два эйса и три двойные ошибки. Чешка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 4:0.

В полуфинале турнира Qatar Total Open Плишкова сразится со словачкой Доминикой Цибулковой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Теймураз Габашвили стал полуфиналистом "Челленджера" в Темпе

Жо-Вилфрид Цонга: Действовал уверенно в течение всего поединка

Томаш Бердых: В полуфинале важно со старта захватить инициативу