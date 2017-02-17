Каролина Плишкова прошла в полуфинал турнира в Дохе
Чешская теннисистка Каролина Плишкова преодолела барьер ¼ финала соревнований в Дохе, обыграв в двух сетах китаянку Чжан Шуай, — 6/2, 6/0.
Поединок продлился 54 минуты. Третья ракетка мира, 24-летняя Каролина, записала в свой актив пять брейков и восемь подач навылет. 28-летняя Чжан, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, совершила два эйса и три двойные ошибки. Чешка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 4:0.
В полуфинале турнира Qatar Total Open Плишкова сразится со словачкой Доминикой Цибулковой.
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