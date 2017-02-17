Теннисистка Костюк — первый украинский покоритель Мельбурна
Самым громким событием начала года в украинском спорте стала победа теннисистки Марты Костюк на юниорском Открытом чемпионате Австралии.
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Спортсменка в возрасте 14 лет выиграла турнир, в котором принимают участие игроки до 18-ти. При этом, соперницей Костюк по финалу была 17-летняя спортсменка — Ребекка Масарова из Швейцарии. Разница в возрасте по спортивным меркам, с учетом того, что на корте были юниоры, — колоссальная. Тем не менее, украинка в очень напряженной борьбе добыла свой первый титул в соревнованиях серии «Большого шлема» — победа в финале со счетом 7:5, 1:6, 6:4.
Марта Костюк родилась в спортивной семье и с детства жила в соответствующих условиях. Папа иногда держит ракетку в руках, но он, скорее,
С Мартой же все получилось
Будущая чемпионка Australian Open, спустя непродолжительное время после своего рождения, была отдана на воспитание бабушке по линии отца. А мама с головой ушла в работу. В середине «нулевых» теннис переживал настоящий бум, и специалист Талина Костюк была весьма востребована. В 2005—2007 годах она проводила на корте по десять и больше часов в день. Марта же, как обычный ребенок, очень сильно скучала по маме и показывала это всеми доступными способами. В результате, родители привели Марту с собой на корт, в буквальном смысле, за руку. «Некоторые подопечные были недовольны тем, что мы тут тренируемся, а 4-летняя девочка играется с мячиками… Пришлось подумать над организацией детской группы. Вот там Марта и познавала свои первые теннисные азы», — вспоминает Талина Костюк.
Со временем Марта настолько заинтересовалась теннисом, что остановить ее уже было практически невозможно. «Она начала лупить мячом в стену, по три часа не выпускала ракетку из рук. Все удивлялись…», — рассказывает мама девушки.
Главной проблемой будущей чемпионки было то, что она совершенно не умела и не любила проигрывать. Первый в ее жизни турнир состоялся, когда Марте было 6-ть лет. Приходилось выходить на корт против рослых старших девочек. Она проигрывала и
Профессионально она стала формироваться чуть позже, лет в 10−12. И, разумеется, в таком затратном виде спорта как теннис, не обошлось без поддержки со стороны. С помощью спонсорских денег Марте и ее
Сама Марта о своих достижениях высказывается весьма скромно. Комментируя победы на тех турнирах в США, она отметила: «Если честно, для меня это немного неожиданно… В целом, все прошло хорошо, но первый турнир я начала лучше, чем второй. Атмосфера там неплохая, но все же было достаточно скучновато, так как не было ни вечеринки, ни открытия, то есть, была просто толпа людей, которая с каждым днем уменьшалась. Больше всего мне понравилось, что там все люди открытые, всегда улыбаются и никогда на тебя не злятся».
Помогли Костюк и в Федерации тенниса Украины. Год назад, когда у спортсменки не было денег и спонсоров, президент ФТУ Сергей Лагур помог ей и
Впрочем, что говорить о юниорах. Взрослые и состоявшиеся игроки, в большинстве своем, имеют весьма скромный доход. «В теннисе очень обеспеченными считаются игроки Топ-10 мирового рейтинга, — отмечает Талина Костюк. — Остальные совсем не так много зарабатывают, как может показаться публике со стороны. Очень много “съедают” налоги, когда игрок получает на руки едва ли не половину от озвученных призовых, которые он заработал. Плюс, каждый игрок возит за собой команду — тренера, врача, массажиста… Все это очень сильно сказывается на общих доходах игрока».
Кроме финансового, немаловажный фактор в спорте — найти хорошего тренера. Костюк повезло и в этом плане. Кроме мамы, ей посчастливилось встретить на своем пути известного в недалеком прошлом хорватского теннисиста Ивана Любичича, который открыл свою академию. Приехав на очередной европейский турнир, Талина и Марта Костюк встретили Сергея Стаховского, который, в свою очередь, и познакомил их с Любичичем. По словам мамы, хорват оказался отличным психологом и именно в этом плане помог Марте. Он постоянно успокаивает теннисистку, давая нужный настрой и говоря, прежде всего, о сильных сторонах Марты, что позволяет повысить самооценку. Ведь мы же помним — Марта очень нервничает, когда проигрывает.
На турнире в Мельбурне, на следующий день после которого Марта в одночасье проснулась знаменитой, ей посчастливилось не проиграть ни одного матча. Хотя, по словам самой спортсменки, соревнования складывались очень непросто. После тяжелейшей победы в упорнейшей борьбе над 6-й ракеткой турнира, 17-летней
Спустя несколько дней Костюк стала четвертой представительницей Украины, которой удалось победить на турнире Большого Шлема среди юниоров и первой, кому покорился Australian Open. Кроме того, Марта — четвертая в этом столетии, кто выиграл юниорский Шлем в возрасте 14 лет. Также Костюк стала самой юной из украинок, выигравшей титул на юношеском Шлеме. Так, Андрею Медведеву было 16 лет, когда он выиграл Ролан Гаррос (1991), Катерине Бондаренко было 17, когда она победила на Уимблдоне (2004) и Элине Свитолиной было 15, когда она одержала победу на Ролан Гаррос. Наконец, Марта Костюк — самая юная чемпиона юниорского Шлема за последние 8 лет. В основном, в подобных турнирах принимают участие спортсменки и спортсмены 16−17 лет.
Сразу же после победы в далеком Мельбурне украинке пришлось отвечать на такое большое количество вопросов, на какое, кажется, она еще никогда в жизни не отвечала.
«Я серьезно улучшила свой уровень игры, и я это чувствую. Возможно, самый прогрессивный период был в мае, когда Иван Любичич пригласил меня тренироваться в
«Также в Мельбурне со мной была моя мама, она же и мой тренер. Когда я играю на крупных турнирах, она всегда со мной. Кстати,
Вспоминая о самом главном пока в своей жизни финале, Костюк рассказывает: «Я выиграла первый сет, но он был очень упорный. Иногда такое случается, когда ты нервничаешь. Я вела 5:2, у меня было четыре сетбола, и я смогла выиграть только после 6:5. Во втором сете, наверное, у соперницы было больше концентрации, чем у меня. Она вела игру. Когда мы начали второй сет, я стала думать, что я почти выиграла. И это мне не помогло. При каком счете? Когда она вела 1:0, а потом мы играли 12 минут один гейм, но я
И, наверное, самый неприятный вопрос для профессионального спортсмена — о травмах. «Мое плечо и нога? Еще пресс, но вы не можете его увидеть. Я просто слишком устала. Целый год у меня не было отдыха, и, наверное, поэтому будет сейчас. У нас предсезонная подготовка обычно в марте, потому что мы играем на Orange Bowl в декабре. Именно поэтому у нас нет времени, чтобы отдохнуть», — жалуется Марта.
Впереди у спортсменки еще целый сезон, начало которого уже стало поворотным в ее карьере. Выиграть в 14 лет турнир «шлема» — достижение из разряда едва ли не уникальных. Теперь нужно соответствовать своему уровню в Париже, Уимблдоне,
Кирилл Стадниченко.
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