Спортсменка в возрасте 14 лет выиграла турнир, в котором принимают участие игроки до 18-ти. При этом, соперницей Костюк по финалу была 17-летняя спортсменка — Ребекка Масарова из Швейцарии. Разница в возрасте по спортивным меркам, с учетом того, что на корте были юниоры, — колоссальная. Тем не менее, украинка в очень напряженной борьбе добыла свой первый титул в соревнованиях серии «Большого шлема» — победа в финале со счетом 7:5, 1:6, 6:4.

Марта Костюк родилась в спортивной семье и с детства жила в соответствующих условиях. Папа иногда держит ракетку в руках, но он, скорее, теннисист-любитель. В гораздо большей степени отец девушки занимался баскетболом. А вот мама — профессиональная теннисистка и, впоследствии, тренер, что, собственно говоря, и предопределило судьбу нашей чемпионки. У четы Костюк три дочки и Марта среди них — средняя. Старшая сестра, по всем канонам жанра, также должна была стать спортсменкой. Она и пошла в спорт с детства. Но, в самый неожиданный момент, вернувшись однажды с тренировки сказала: «Я больше не буду играть в теннис». Родители по этому поводу переживают, мол, были слишком настойчивы.

С Мартой же все получилось по-другому.

Будущая чемпионка Australian Open, спустя непродолжительное время после своего рождения, была отдана на воспитание бабушке по линии отца. А мама с головой ушла в работу. В середине «нулевых» теннис переживал настоящий бум, и специалист Талина Костюк была весьма востребована. В 2005—2007 годах она проводила на корте по десять и больше часов в день. Марта же, как обычный ребенок, очень сильно скучала по маме и показывала это всеми доступными способами. В результате, родители привели Марту с собой на корт, в буквальном смысле, за руку. «Некоторые подопечные были недовольны тем, что мы тут тренируемся, а 4-летняя девочка играется с мячиками… Пришлось подумать над организацией детской группы. Вот там Марта и познавала свои первые теннисные азы», — вспоминает Талина Костюк.

Со временем Марта настолько заинтересовалась теннисом, что остановить ее уже было практически невозможно. «Она начала лупить мячом в стену, по три часа не выпускала ракетку из рук. Все удивлялись…», — рассказывает мама девушки.

Главной проблемой будущей чемпионки было то, что она совершенно не умела и не любила проигрывать. Первый в ее жизни турнир состоялся, когда Марте было 6-ть лет. Приходилось выходить на корт против рослых старших девочек. Она проигрывала и из-за этого страшно нервничала. Поэтому, дабы не сломать в психологическом плане талантливую теннисистку, в карьере будущей чемпионки наступил вынужденный перерыв.

Профессионально она стала формироваться чуть позже, лет в 10−12. И, разумеется, в таком затратном виде спорта как теннис, не обошлось без поддержки со стороны. С помощью спонсорских денег Марте и ее тренеру-маме удалось побывать в США, где Костюк выиграла два турнира престижной серии Orange Ball среди юниоров до 14 лет, и поездить по турнирам в Европе — во Франции, на неофициальном чемпионате мира для спортсменов до 14 лет, украинка выиграла и в одиночном разряде, и в паре.

Сама Марта о своих достижениях высказывается весьма скромно. Комментируя победы на тех турнирах в США, она отметила: «Если честно, для меня это немного неожиданно… В целом, все прошло хорошо, но первый турнир я начала лучше, чем второй. Атмосфера там неплохая, но все же было достаточно скучновато, так как не было ни вечеринки, ни открытия, то есть, была просто толпа людей, которая с каждым днем уменьшалась. Больше всего мне понравилось, что там все люди открытые, всегда улыбаются и никогда на тебя не злятся».

Помогли Костюк и в Федерации тенниса Украины. Год назад, когда у спортсменки не было денег и спонсоров, президент ФТУ Сергей Лагур помог ей и маме-тренеру посетить ряд весенних турниров в Европе.

Впрочем, что говорить о юниорах. Взрослые и состоявшиеся игроки, в большинстве своем, имеют весьма скромный доход. «В теннисе очень обеспеченными считаются игроки Топ-10 мирового рейтинга, — отмечает Талина Костюк. — Остальные совсем не так много зарабатывают, как может показаться публике со стороны. Очень много “съедают” налоги, когда игрок получает на руки едва ли не половину от озвученных призовых, которые он заработал. Плюс, каждый игрок возит за собой команду — тренера, врача, массажиста… Все это очень сильно сказывается на общих доходах игрока».

Кроме финансового, немаловажный фактор в спорте — найти хорошего тренера. Костюк повезло и в этом плане. Кроме мамы, ей посчастливилось встретить на своем пути известного в недалеком прошлом хорватского теннисиста Ивана Любичича, который открыл свою академию. Приехав на очередной европейский турнир, Талина и Марта Костюк встретили Сергея Стаховского, который, в свою очередь, и познакомил их с Любичичем. По словам мамы, хорват оказался отличным психологом и именно в этом плане помог Марте. Он постоянно успокаивает теннисистку, давая нужный настрой и говоря, прежде всего, о сильных сторонах Марты, что позволяет повысить самооценку. Ведь мы же помним — Марта очень нервничает, когда проигрывает.

На турнире в Мельбурне, на следующий день после которого Марта в одночасье проснулась знаменитой, ей посчастливилось не проиграть ни одного матча. Хотя, по словам самой спортсменки, соревнования складывались очень непросто. После тяжелейшей победы в упорнейшей борьбе над 6-й ракеткой турнира, 17-летней Джоди-Анной Беррадж из Великобритании (6:7 (5), 6:1, 6:4) Костюк отметила: «Я так устала. Мы провели на корте почти два часа. Было очень тяжело. Сегодня был не лучший мой день, я бы даже сказала, что сегодняшний день не был хорошим для меня. Я лидировала в первом сете, но затем начала играть, как девочка на турнире для 10-летних. Только при счете 4−4 в третьем сете я стала думать о хороших вещах».

Спустя несколько дней Костюк стала четвертой представительницей Украины, которой удалось победить на турнире Большого Шлема среди юниоров и первой, кому покорился Australian Open. Кроме того, Марта — четвертая в этом столетии, кто выиграл юниорский Шлем в возрасте 14 лет. Также Костюк стала самой юной из украинок, выигравшей титул на юношеском Шлеме. Так, Андрею Медведеву было 16 лет, когда он выиграл Ролан Гаррос (1991), Катерине Бондаренко было 17, когда она победила на Уимблдоне (2004) и Элине Свитолиной было 15, когда она одержала победу на Ролан Гаррос. Наконец, Марта Костюк — самая юная чемпиона юниорского Шлема за последние 8 лет. В основном, в подобных турнирах принимают участие спортсменки и спортсмены 16−17 лет.

Сразу же после победы в далеком Мельбурне украинке пришлось отвечать на такое большое количество вопросов, на какое, кажется, она еще никогда в жизни не отвечала.

«Я серьезно улучшила свой уровень игры, и я это чувствую. Возможно, самый прогрессивный период был в мае, когда Иван Любичич пригласил меня тренироваться в Монте-Карло на десять дней. После этого я выиграла турнир второй категории. После этого, думаю, я улучшила свою подачу и начала больше тренироваться. Потом я подписала контракт с Иваном и стала заниматься в Каннах, Киеве, в общем, везде, где можно. Правда, в Киеве не так часто, ведь приезжаю в город на одну-две недели два раза в год. Иван сделал для меня очень много. Он дал мне много опыта. Он помогает мне, когда мне нужна помощь. Иван меня очень хорошо знает. Он сказал, что будет приходить на мои матчи и поддерживать меня. Если мне что-то понадобится, я могу у него спросить. Он каждый день присутствовал на моих играх», — отметила Марта.

«Также в Мельбурне со мной была моя мама, она же и мой тренер. Когда я играю на крупных турнирах, она всегда со мной. Кстати, наконец-то сегодня я встретила Роджера Федерера. Он меня поздравил с победой. Я сфотографировалась с ним, поэтому до сих пор не могу успокоиться», — делится своей радостью спортсменка.

Вспоминая о самом главном пока в своей жизни финале, Костюк рассказывает: «Я выиграла первый сет, но он был очень упорный. Иногда такое случается, когда ты нервничаешь. Я вела 5:2, у меня было четыре сетбола, и я смогла выиграть только после 6:5. Во втором сете, наверное, у соперницы было больше концентрации, чем у меня. Она вела игру. Когда мы начали второй сет, я стала думать, что я почти выиграла. И это мне не помогло. При каком счете? Когда она вела 1:0, а потом мы играли 12 минут один гейм, но я все-таки его выиграла. Но это не было хорошо, может, было бы лучше, если бы я его проиграла. Но я расслабилась, и Ребекка выиграла пять геймов подряд. Наверное, когда был счет 3:1, я просто перестала играть и была готова к третьему сету. Вероятно, это было хорошо, что я переждала, а затем начала играть в третьей партии».

И, наверное, самый неприятный вопрос для профессионального спортсмена — о травмах. «Мое плечо и нога? Еще пресс, но вы не можете его увидеть. Я просто слишком устала. Целый год у меня не было отдыха, и, наверное, поэтому будет сейчас. У нас предсезонная подготовка обычно в марте, потому что мы играем на Orange Bowl в декабре. Именно поэтому у нас нет времени, чтобы отдохнуть», — жалуется Марта.

Впереди у спортсменки еще целый сезон, начало которого уже стало поворотным в ее карьере. Выиграть в 14 лет турнир «шлема» — достижение из разряда едва ли не уникальных. Теперь нужно соответствовать своему уровню в Париже, Уимблдоне, Нью-Йорке. И не забывать о соревнованиях в своей возрастной категории, которые для самой Марты Костюк, кажется, выглядят даже важнее.

Кирилл Стадниченко.