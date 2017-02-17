Давид Феррер: Чем дольше Федерер и Надаль будут играть, тем лучше для всего ATP-Тура
Испанец Давид Феррер прокомментировал финал Открытого чемпионата Австралии, в котором встретились швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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«В том матче Федерер действовал быстрее обычного, завершал розыгрыши в
Каково играть против Федерера? Он действует очень разнообразно и всегда старается захватить инициативу. Надаль же, напротив, очень мощно бьёт с форхенда и играет на приёме. Не знаю, сколько ещё они смогут играть, но чем дольше, тем лучше для всего
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