Давид Феррер: Чем дольше Федерер и Надаль будут играть, тем лучше для всего ATP-Тура

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«В том матче Федерер действовал быстрее обычного, завершал розыгрыши в три-четыре удара. С тактической точки зрения, это был идеальный поединок. Роджер был свежее и отдыхал на один день больше, чем Рафа.