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17 февраля 2017, 17:53 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Феррер: Чем дольше Федерер и Надаль будут играть, тем лучше для всего ATP-Тура

Испанец Давид Феррер прокомментировал финал Открытого чемпионата Австралии, в котором встретились швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Испанец Давид <span class=error>Феррер</span> прокомментировал финал Открытого чемпионата Австралии в котором встретились швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> и испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span>. Увеличить
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«В том матче Федерер действовал быстрее обычного, завершал розыгрыши в три-четыре удара. С тактической точки зрения, это был идеальный поединок. Роджер был свежее и отдыхал на один день больше, чем Рафа.

Каково играть против Федерера? Он действует очень разнообразно и всегда старается захватить инициативу. Надаль же, напротив, очень мощно бьёт с форхенда и играет на приёме. Не знаю, сколько ещё они смогут играть, но чем дольше, тем лучше для всего ATP-Тура. Они играют очень важную роль, — приводит слова Феррера издание Tennis World USA.
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