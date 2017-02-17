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17 февраля 2017, 17:25 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Герке: Бушар оплатила мой перелёт и гостиницу, это было очень мило

Американский студент Джон Герке рассказал подробности своего свидания с канадкой Эжени Бушар.

Американский студент Джон <span class=error>Герке</span> рассказал подробности своего свидания с канадкой <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span>. Увеличить
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«Эжени написала мне ещё на прошлой неделе, дала контакты своего менеджера, с которым я и связался. У них уже была идея, как стоит организовать наше свидание. Им нужно было, чтобы я подтвердил своё желание встретиться. На протяжении следующих нескольких дней мы бронировали для меня рейсы и номера в гостиницах. Эжени поступила очень мило и оплатила всё это», — приводит слова Герке Fox Sports.
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