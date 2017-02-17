Джон Герке: Бушар оплатила мой перелёт и гостиницу, это было очень мило
Американский студент Джон Герке рассказал подробности своего свидания с канадкой Эжени Бушар.
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«Эжени написала мне ещё на прошлой неделе, дала контакты своего менеджера, с которым я и связался. У них уже была идея, как стоит организовать наше свидание. Им нужно было, чтобы я подтвердил своё желание встретиться. На протяжении следующих нескольких дней мы бронировали для меня рейсы и номера в гостиницах. Эжени поступила очень мило и оплатила всё это», — приводит слова Герке Fox Sports.
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