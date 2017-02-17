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17 февраля 2017, 17:04 | Теннис | GoTennis.ru

Наталья Вихлянцева успешно стартовала в квалификации соревнований в Дубае

87-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, обыграла хорватку Дарию Юрак со счётом 6/3, 6/2 в первом раунде квалификации турнира в Дубае.

87-я ракетка мира россиянка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> обыграла хорватку <span class=error>Дарию</span> <span class=error>Юрак</span> со счётом 6/3 6/2 в первом раунде квалификации турнира в Дубае. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 32-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

За выход в основную сетку соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Вихлянцева поспорит с китаянкой Кай-Линь Чжан.
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