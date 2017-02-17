Наталья Вихлянцева успешно стартовала в квалификации соревнований в Дубае

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Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 32-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.