Роттердам. Томаш Бердых в двух сетах одолел Мартина Клижана

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Матч продолжался 59 минут. За это время 31-летний Бердых сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 27-летний Клижан пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу чеха.