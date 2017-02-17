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17 февраля 2017, 16:27 | Теннис | GoTennis.ru

Роттердам. Томаш Бердых в двух сетах одолел Мартина Клижана

13-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, сломил сопротивление словака Мартина Клижана, занимающего 73-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/3 и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме.

13-я ракетка мира чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> сломил сопротивление словака <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Клижана</span> занимающего 73-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/3 и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме. Увеличить
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Матч продолжался 59 минут. За это время 31-летний Бердых сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 27-летний Клижан пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу чеха.
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