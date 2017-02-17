Роттердам. Томаш Бердых в двух сетах одолел Мартина Клижана
13-я ракетка мира, чех Томаш Бердых, сломил сопротивление словака Мартина Клижана, занимающего 73-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/3 и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме.
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Матч продолжался 59 минут. За это время 31-летний Бердых сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три
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