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17 февраля 2017, 15:10 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар: Согласилась ли я на второе свидание с Джоном? Конечно

Канадка Эжени Бушар рассказала, что согласилась на второе свидание с американским студентом Джоном Герке, которому проспорила во время матча Super Bowl-2017.

Канадка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> рассказала что согласилась на второе свидание с американским студентом Джоном <span class=error>Герке</span> которому проспорила во время матча Super <span class=error>Bowl</span>-2017. Увеличить
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«Наше свидание прошло хорошо. Джон оказался очень приятным парнем. Он заехал за мной в гостиницу, как настоящий джентльмен, и даже преподнёс мне небольшой подарок. Мы вместе с удовольствием посмотрели матч НБА. Согласилась ли я на второе свидание с ним? Конечно», — приводит слова Бушар TMZ.
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