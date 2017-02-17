Эжени Бушар: Согласилась ли я на второе свидание с Джоном? Конечно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Наше свидание прошло хорошо. Джон оказался очень приятным парнем. Он заехал за мной в гостиницу, как настоящий джентльмен, и даже преподнёс мне небольшой подарок. Мы вместе с удовольствием посмотрели матч НБА. Согласилась ли я на второе свидание с ним? Конечно», — приводит слова Бушар TMZ.