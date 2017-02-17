Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28811001/
17 февраля 2017, 14:20 | Теннис | GoTennis.ru

Карла Суарес Наварро не сыграет на турнире в Дубае

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро приняла решение пропустить соревнования Dubai Duty Free Tennis Championships, который пройдёт с 19 по 25 февраля в Дубае. Спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы плеча.

Испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> приняла решение пропустить соревнования Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Tennis Championships который пройдёт с 19 по 25 февраля в Дубае. Спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что ранее по той же причине она была вынуждена сняться с турнира в Дохе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Эжени Бушар: Согласилась ли я на второе свидание с Джоном? Конечно

Марин Чилич: У нас с Цонгой очень похожий стиль игры

Моника Пюиг: Мы с Касаткиной только начинаем свой путь в Туре