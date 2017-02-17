Карла Суарес Наварро не сыграет на турнире в Дубае
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро приняла решение пропустить соревнования Dubai Duty Free Tennis Championships, который пройдёт с 19 по 25 февраля в Дубае. Спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы плеча.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что ранее по той же причине она была вынуждена сняться с турнира в Дохе.
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