Жан-Жюльен Ройер одержал 300-ю победу в своей карьере в парном разряде

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«Я рад, что мне удалось достичь этой отметки. 300 побед — хороший результат, и я им горжусь. Конечно, хочу сказать спасибо всем своим бывшим партнёрам и нынешнему напарнику Хориа. В начале своей карьеры я не думал, что мне удастся этого достичь», — приводит слова Ройера официальный сайт ATP.