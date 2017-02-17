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https://sport.mail.ru/news/tennis/28810503/
17 февраля 2017, 13:42 | Теннис | GoTennis.ru

Жан-Жюльен Ройер одержал 300-ю победу в своей карьере в парном разряде

Голландец Жан-Жюльен Ройер достиг отметки в 300 побед в парном разряде за карьеру. Юбилейной стала победа над испанцами Фелисиано Лопесом и Марком Лопесом на турнире в Роттердаме, где он выступает вместе с румыном Хориа Текэу.

Голландец <nobr>Жан-Жюльен</nobr> <span class=error>Ройер</span> достиг отметки в 300 побед в парном разряде за карьеру. Юбилейной стала победа над испанцами Фелисиано <span class=error>Лопесом</span> и Марком <span class=error>Лопесом</span> на турнире в Роттердаме где он выступает вместе с румыном <span class=error>Хориа</span> <span class=error>Текэу</span>. Увеличить
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«Я рад, что мне удалось достичь этой отметки. 300 побед — хороший результат, и я им горжусь. Конечно, хочу сказать спасибо всем своим бывшим партнёрам и нынешнему напарнику Хориа. В начале своей карьеры я не думал, что мне удастся этого достичь», — приводит слова Ройера официальный сайт ATP.
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