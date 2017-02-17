Дарья Касаткина потерпела поражение от Моники Пюиг на турнире в Дохе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты. За это время 19-летняя Касаткина сделала три эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Пюиг один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Пюиг на соревнованиях Qatar Total Open будет победительница матча между датчанкой Каролин Возняцки и американкой Лорен Дэвис.