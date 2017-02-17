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https://sport.mail.ru/news/tennis/28809962/
17 февраля 2017, 13:19 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Касаткина потерпела поражение от Моники Пюиг на турнире в Дохе

32-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина, в трёх сетах уступила пуэрториканке Монике Пюиг, занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 5/7, 4/6 в четвертьфинале турнира в Дохе.

32-я ракетка мира россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> в трёх сетах уступила пуэрториканке Монике <span class=error>Пюиг</span> занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 5/7 4/6 в четвертьфинале турнира в Дохе. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты. За это время 19-летняя Касаткина сделала три эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Пюиг один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Пюиг на соревнованиях Qatar Total Open будет победительница матча между датчанкой Каролин Возняцки и американкой Лорен Дэвис.
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