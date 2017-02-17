Дарья Касаткина потерпела поражение от Моники Пюиг на турнире в Дохе
32-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина, в трёх сетах уступила пуэрториканке Монике Пюиг, занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 5/7, 4/6 в четвертьфинале турнира в Дохе.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты. За это время 19-летняя Касаткина сделала три эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Следующей соперницей Пюиг на соревнованиях Qatar Total Open будет победительница матча между датчанкой Каролин Возняцки и американкой Лорен Дэвис.
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