Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Аргентине
Укаринец обыграл в 1/8 финала второго сеянного Куэваса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В
Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (4).
Один брейк в стартовом сете позволил украинцу записать в свой актив первую партию. Без брейков соперники дошли до тайбрейка во второй партии, где Долгополов выиграл шесть очков подряд, уступая 1−4.
В четвертьфинале наш теннисист встретится с Геральдом Мельцером (Австрия), который обыграл Гвидо Андреоцци (Аргентина) с «зеркальным» счетом — 7:6 (4), 6:3.
Турнир в Аргентине (призовой фонд — $546,680 тыс.) проходит с 11 по 19 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter