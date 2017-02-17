Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Аргентине

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В Буэнос-Айресе состоялся матч 1/8 финала теннисного турнира Argentina Open серии ATP World Tour 250, где украинец Александр Долгополов обыграл уругвайского теннисистка Пабло Куэваса, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (4).

Один брейк в стартовом сете позволил украинцу записать в свой актив первую партию. Без брейков соперники дошли до тайбрейка во второй партии, где Долгополов выиграл шесть очков подряд, уступая 1−4.

В четвертьфинале наш теннисист встретится с Геральдом Мельцером (Австрия), который обыграл Гвидо Андреоцци (Аргентина) с «зеркальным» счетом — 7:6 (4), 6:3.

Турнир в Аргентине (призовой фонд — $546,680 тыс.) проходит с 11 по 19 февраля.