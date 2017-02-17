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17 февраля 2017, 12:58 | Теннис | GoTennis.ru

Тони Надаль: Рафа останется в надёжных руках Карлоса Мойи

Дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль рассказал о причинах прекращения работы со своим подопечным.

Дядя и тренер испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> Тони <span class=error>Надаль</span> рассказал о причинах прекращения работы со своим подопечным. Увеличить
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«Ещё когда мы направлялись в Австралию, я принял решение уйти в конце сезона. Жалею только, что сам не сказал об этом Рафаэлю.

Я не один год думал, во что выльется это решение. Первой о нём узнала моя жена. Я могу продолжать работать в академии, это меня очень вдохновляет, а Рафа останется в надёжных руках Карлоса Мойи.

Думаю, сейчас самое время сделать этот непросто шаг. Мне уже немало лет, я уже долгое время езжу по турнирам и испытываю стресс. Если бы Рафаэль не был моим племянником, я бы перестал это делать много лет назад. Моя семья ездила со мной на некоторые соревнования, но это всё равно было нелегко, — приводит слова Тони Надаля издание El Espanol.
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