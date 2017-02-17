Белоруска Арина Соболенко вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в Дубае
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала в квалификации крупного турнира в Дубае (призовой фонд — $2,3 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В поединке первого раунда Соболенко, занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победила украинку Людмилу Киченок (406-й номер мирового рейтинга) — 7:5, 6:0. Следующей соперницей Арины Соболенко будет болгарка Александрина Найденова (243). Победительница их матча получит пропуск в основную сетку турнира.
Соревнования в ОАЭ завершатся 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter