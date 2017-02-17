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https://sport.mail.ru/news/tennis/28808977/
17 февраля 2017, 12:07 | Теннис | БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в Дубае

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала в квалификации крупного турнира в Дубае (призовой фонд — $2,3 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда <span class=error>Соболенко</span> занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации победила украинку Людмилу <span class=error>Киченок</span> (406-й номер мирового рейтинга) — 7:5 6:0. Увеличить
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В поединке первого раунда Соболенко, занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победила украинку Людмилу Киченок (406-й номер мирового рейтинга) — 7:5, 6:0. Следующей соперницей Арины Соболенко будет болгарка Александрина Найденова (243). Победительница их матча получит пропуск в основную сетку турнира.

Соревнования в ОАЭ завершатся 25 февраля.

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