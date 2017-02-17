Теннисистка Кузнецова сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе после травмы

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Ранее спортсменка снялась с турниров в Дубае и в Дохе из-за травмы мышц брюшного пресса.

«Грустно пропускать одни из моих самых любимых турниров: в Дохе и в Дубае из-за травмы, — написала Кузнецова. — Но я вернусь очень скоро в Индиан-Уэллсе. Спасибо вам за вашу поддержку».

Турнир пройдет с 6 по 19 марта.