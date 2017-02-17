Теннисистка Кузнецова сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе после травмы
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $6,9 млн после травмы. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
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Ранее спортсменка снялась с турниров в Дубае и в Дохе
«Грустно пропускать одни из моих самых любимых турниров: в Дохе и в Дубае
Турнир пройдет с 6 по 19 марта.
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