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https://sport.mail.ru/news/tennis/28808065/
17 февраля 2017, 11:25 | Теннис | ТАСС

Теннисистка Кузнецова сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе после травмы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $6,9 млн после травмы. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Россиянка снялась с турниров в Дубае и в Дохе <nobr>из-за </nobr>травмы мышц брюшного пресса. Увеличить
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Ранее спортсменка снялась с турниров в Дубае и в Дохе из-за травмы мышц брюшного пресса.

«Грустно пропускать одни из моих самых любимых турниров: в Дохе и в Дубае из-за травмы, — написала Кузнецова. — Но я вернусь очень скоро в Индиан-Уэллсе. Спасибо вам за вашу поддержку».

Турнир пройдет с 6 по 19 марта.
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